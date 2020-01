После того, как 71-летнего британского рок-музыканта Оззи Осборна заметили с тростью, в сети поползли слухи о его болезни. Оказалось, что они не беспочвенные. Музыкант решил не скрывать свои проблемы и признался, что лечится от болезни Паркинсона.

Этой неприятной новостью он поделился на шоу Good Morning America.

По словам Оззи Осборна, болезнь проявилась в 2019 году, когда из-за падения ему пришлось прибегнуть к операции. Вскоре после этого Осборна стали беспокоить приступы боли, которые оказались невралгией - поражением периферических нервов. Врачи не могли понять, чем вызвано его состояние - падением или операцией.

"Для нас это было очень сложно. Мне пришлось сделать операцию на шее, которая испортила мне все нервы. Я узнал, что у меня легкая форма..." - Оззи замешкался, после чего его жена закончила предложение.

"Это вторичный паркинсонизм. Это форма болезни Паркинсона. Есть так много разных типов болезни Паркинсона", - добавила Шэрон Осборн и добавила, что это "не смертельный приговор", но болезнь влияет на нервы.

"Год назад я был в ужасном состоянии. У меня онемение в руке, мои ноги мерзнут. Я не знаю, Паркинсон это или как. Это проблема", - пожаловался Оззи.

По словам супругов, американские врачи разводят руками, потому в апреле 2020 года им предстоит поездка в Швейцарию, где работает профессор, специализирующийся на лечении болезни Паркинсона.

"Мы отправимся туда, где сможем найти ответы. Нам повезло, что мы можем себе это позволить", - сказала Шэрон.

Оззи признался, что из-за необходимости скрывать диагноз чувствовал себя виноватым, и теперь делится новостями с большим облегчением.

"Боль постоянная. Первые шесть месяцев я был в агонии. Я говорил: "Шэрон, ты не говоришь мне правду. Я умираю, не так ли?" Я думал, что заболел какой-то смертельной болезнью, потому что улучшение было таким медленным, - говорит он. - Я поправляюсь, но после операции медсестры попросили меня оценить по шкале от одного до десяти, какую боль я испытываю. И я сказал: 55! Шесть месяцев пробуждения и неспособности двигаться - жалкое существование", - рассказал Оззи.

После падения дома в апреле 2019 года Оззи Осборн вынужден был отменить мировое турне, и до сих пор сожалеет об этом.

"Я хочу видеть своих людей. Я так по ним скучаю", - сказал он о своих фанатах.

Среди симптомов болезни Паркинсона - скованность мышц, медлительность движений, нарушения походки и сна, хроническая усталость. Это прогрессирующее неврологическое заболевание разрушает клетки мозга, отвечающие за движение, и может привести к серьезной инвалидности. Пока медицина не может справиться с болезнью Паркинсона, но существуют лекарства, которые могут ее замедлить. Кроме того, ученые всего мира проводят исследования, чтобы наконец победить опасное состояние.

.@ABC NEWS EXCLUSIVE: Rock legend @OzzyOsbourne sits down with @RobinRoberts and breaks his silence about his private health battle with Parkinson's disease. https://t.co/tYd0K3rQet pic.twitter.com/ANaS82xakY