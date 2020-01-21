Во вторник, 21 января, гривня укрепилась на межбанковском валютном рынке до 24,28 грн/$1 с 24,32 грн/$1 в предыдущий рабочий день. А к окончанию торгов доллар стал стоить 24,265-24,295 грн. В свою очередь НБУ на среду, 22 января, установил официальный курс на уровне 24,2586 грн/$1.

Об этом сообщает издание "Интерфакс" со ссылкой на информацию диллеров коммерческих банков.

В Нацбанке уточнили, что справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 21 января укрепился до 24,25 грн/$1 с 24,30 грн/$1.

Кроме того, НБУ установил официальные курсы гривни к другим иностранным валютам на 22 января 2020 года.

USD 1 доллар США - 24,2586 грн

EUR 1 ЕВРО - 26,9695 грн

GBP 1 фунт стерлингов - 31,7145 грн

RUB 1 российский рубль - 0,395 грн

Ранее мы писали, что гривна недооценена по отношению к американскому доллару на 58%. Такой показатель был рассчитан по индексу БигМака.

Также "Страна" разобралась с тем, почему в середине прошлой недели курс доллара пошел вверх.