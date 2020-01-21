В Государственном бюро расследований рассматривают возможность принудительного привода Петра Порошенко на допрос. Он подразумевает использование наручников и даже спецназа. Это связано с тем, что пятый президент 21 января не явился на допрос в ведомство.

Как сообщает "КП", о возможности принудительного привода Порошенко рассказал руководитель следственного отдела центрального аппарата ГБР Олег Корецкий. А механизм такого привода изданию описал адвокат Александр Сирота.

Порошенко лишился неприкосновенности вместе с другими народными депутатами 1 января 2020 года. Разрешение на его принудительный привод в ГБР должен дать генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

Адвокат Александр Сирота разъяснил, что принудительный привод свидетеля на допрос является законным и оговорен в Уголовно-процессуальном кодексе.

"Следователь подписывает разрешение у прокурора, который надзирает за производством, и обращается с ходатайством в суд. Суд выносит положительное решение и определяет исполнителя – например, райотдел полиции. Дежурная группа полицейских вместе с офицером отправляется по адресу свидетеля, предъявляет решение суда и разъясняет, что может быть в случае неповиновения", - сказал юрист.

Он добавил, в каком случае могут быть использованы наручники.

"Если тот, в отношении кого суд вынес решение, оказывает сопротивление, его могут доставить к следователю в наручниках. Если не открывает представителям закона дверь, ее имеют право взломать и вывести человека силой", - пояснил Сирота.

В случае отказа Порошенко сотрудничать со следствием, на штурм его усадьбы в Конче-Заспе могут отправить спецназ. Если же охрана экс-президента окажет сопротивление, появится новое уголовное дело о невыполнении решения суда.

Как писала "Страна", в ответ на заявление представителя ГБР адвокат Порошенко сказал, что его подзащитный сам явится на допрос, но 24 января.

Мы также рассказывали, что сегодня должен был состояться допрос Порошенко в качестве свидетеля по делу о госизмене в ходе подготовки минских соглашений в феврале 2015 года.