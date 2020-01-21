Подольский райсуд Киева отклонил иск бывшего народного депутата Сергея Пашинского против издания "Новое время" и журналиста Ивана Верстюка, который и сообщил об этом на своей странице в соцсети.

"Сегодня Подольский районный суд поставил точку в деле экс-нардепа Сергея Пашинского против "НВ" и против меня. Суд признал, что правда на нашей стороне", - написал Верстюк в Facebook.

По словам журналиста, Пашинский требовал опровержения информации о его причастности к коррупционным сделкам в оборонном секторе.

"Он прислал в редакцию свое фото и статью на четырех страницах, где речь шла о "кремлевской гибридной войне" против него. Пашинский требовал свое фото на обложке журнала, а внутри номера - его статью", - написал журналист.

Также Верстюк поблагодарил адвокатов "за эффективное юридическое сопровождение и внимательность к деталям".

Напомним, в апреле 2018 года на сайте "Нового времени", была изложена схема поставки на Житомирский бронетанковый завод списанных с вооружения разобранных советских БМП-1 1980-х годов выпуска, закупленных в компании Wtorplast.

После публикации редакция получила требования об опровержении от юрлиц, которые являются фигурантами статьи, а сам Пашинский, на то время - действующий народный депутат, заявил, что статья была "попыткой дискредитации украинской армии и сотрудничества с нашими союзниками".

Ранее "Страна" писала о том, что Пашинского выпустили под домашний арест.

Также мы сообщали, что стало известно, кто принял решение об освобождении Пашинского.