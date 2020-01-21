Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения националисту Виталию Регору, напавшему на журналиста "Шарий.net" Дмитрия Кучера. С домашнего ночного ареста радикала перевели под круглосуточный домашний арест с ношением браслета.

О подробностях судебного заседания нам рассказал сам Кучер. По его словам, начало заседания откладывалось, и его пришлось ожидать около трех часов.

Регора пришла поддержать большая группа людей. Перед началом заседания один из его единомышленников Евгений Строкань вместе с Регором пытались оскорбить Кучера.

"Рассказывали, чтобы я не пил много воды, носил с собой памперсы. Это все происходило на глазах у прокурора. Регор не боялся делать это в присутствии прокурора по его же делу", - отметил журналист.

Оскорбления продолжали сыпаться и во время самого заседания, причем к числу поносивших журналиста Шария присоединился даже отец Регора.

Что касается собственно заседания, то оно было посвящено изменению меры пресечения радикалу. Ранее суд запретил ему покидать пределы его родного города Боярка. Однако, как сказал прокурор, Регор нарушал назначенную ему меру пресечения минимум дважды.

Прокуратура просила изменить меру пресечения националисту с ночного домашнего ареста на содержание под стражей. Но суд удовлетворил ее частично, назначив круглосуточный домашний арест с ношением браслета до 25 февраля 2020 года.

Напомним, в 24 декабря на суде по делу об убийстве Павла Шеремета группа радикалов, в которой самым активным был Регор, унижала журналистов неугодных им изданий, включая "Страну". Дмитрия Кучера националисты облили мочой.

Через 3 дня полиция вручила Регору подозрение. Ему вменяли в вину преступления по 4 статьям Уголовного кодекса.

28 декабря Соломенский райсуд Киева назначил радикалу меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.