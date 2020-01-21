В Москве была найдена мертвой Галина Шумова, которая была женой сына генсека СССР Никиты Хрущева Сергея. 85-летнюю женщины обнаружил ее внук в квартире на Ломоносовском проспекте 18.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash во вторник, 21 января.

Как сообщается, смерть 85-летней пенсионерки произошла вследствие остановки сердца, следов насилия не обнаружено.

Галина Шумова была женой Сергея Хрущёва, сына Никиты Хрущёва. Долгое время супруги проживали в США, но позднее Шумова вернулась в Россию и проживала в Москве.

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