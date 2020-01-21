Офис генпрокурора просил арестовать подозреваемого в убийстве активистки Екатерина Гандзюк бывшего помощника нардепа Игоря Павловского. Сегодня Печерский райсуд Киева избрал Павловскому меру пресечения в виде пребывания в СИЗО без возможности внесения залога. Там он должен находиться до 4 марта 2020 года.

Заседание сегодня, 21 января, транслировало Громадське.

Один из адвокатов Павловского заявил, что "дело, которое рассматривается сейчас, никаким образом не касается Екатерины Гандзюк".

Прокуроры рассказали на суде, что Павловский привлекал Сергея Торбина (один из подозреваемых в причастности к убийству) и других неустановленных людей для осуществления преступной деятельности и для сопровождения преступлений. Группировка совершала преступления против собственности, связанные с умышленным повреждением имущества, преступления против общественной деятельности и против жизни человека.

В частности, прокуроры рассказали, как Павловский поручил мужчинам по фамилии Пилипенко и Брага и другим лицам сжечь авто активистов.

Также, по данным прокуроров, Павловский организовывал массовые беспорядки, в частности под стенами Олешковского райсовета. К ним привлекли не менее 50 человек, прибывших к Олешковскому совета, где по указанию Торбина и Павловского заблокировали вход в здание для лиц, которые хотели присутствовать на заседании сессии.

Павловского подозревают в преступлениях по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: 255 (создание преступной организации), 294 (массовые беспорядки), 194 (умышленное повреждение имущества), 263 (незаконное обращение с оружием) .

Экс-помощнику нардепа утром 20 января предъявили подозрение. Это произошло во время спецоперации в Херсоне. Спустя несколько часов Павловского задержали. Данное задержание - уже второе для экс-помощника нардепа. Первое было в ноябре 2018 года по делу Гандзюк. Павловского следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Тогда его отправили под домашний арест без права внесения залога. Бывший помощник нардепа попал в больницу с диагнозом "гипертонический криз".

Напомним, Екатерину Гандзюк облили концентрированной серной кислотой 31 июля 2018 года в Херсоне. Врачи три месяца боролись за жизнь Екатерины, но спасти ее не удалось - 4 ноября 2018 года Гандзюк скончалась. 11 февраля председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру сообщили о подозрении в организации убийства Екатерины Гандзюк. 15 февраля Шевченковский районный суд Киева арестовал Мангера. Тогда же он вышел из СИЗО, заплатив залог в 2,5 млн гривен. Спустя время на него надели электронный браслет.

Также читайте о том, что Зеленский пообещал найти и наказать всех заказчиков убийства Гандзюк.