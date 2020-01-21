Ввести в Украине тест на гражданство предложила украинская актриса Ирма Витовская. Об этом она заявила в интервью "Украинской правде".

Актриса считает, что пройти через экзамен на гражданство должны все - "от ярких патриотов и интеллектуалов до самых низов". При этом Витовская предлагает включитьв тесты вопросы по украинской истории. В частности, является ли Голодомор неурожаем или осознанным геноцидом; был ли Польский поход РККА в 1939 году, по итогам которого Западная Украина вошла в состав УССР, оккупацией части другой страны или освобождением.

"Вот, собственно, на такие вопросы человек должен отвечать. Человек, который не прошел тесты, не имеет права вести стратегический бизнес: дороги, СМИ, заправки", - считает актриса.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский рассказал, как двойное гражданство может помочь Украине.

Также мы сообщали, что в 2019 году президентскими указами украинцы теряли гражданство в 6 раз больше, чем приобретали.