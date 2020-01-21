Экс-министр обороны Украины, а также бывший кандидат в президенты страны Анатолий Гриценко в пятый раз стал дедом. Об этом он написал на своей странице в соцсети, дав понять, что у него три внучки и теперь уже два внука.

"Ульяна, Полина, Мария, Михаил, а сегодня Яков - теперь я пятикратный дед, ура! Чтобы малый Яшка жил счастливым и в любви, а его маме Наталье и папе Алексею - мои родительские приветствия и благодарность за внука!" - написал Гриценко в Facebook.

Также он опубликовал фото первого документа его новорожденного внука, в котором говорится, что мальчик появился на свет 21 января в 4:02 с весом 3300 граммов и ростом 52 см.

Ранее "Страна" писала о том, что в суд России направили дело экс-министра обороны Украины Гриценко, которому грозит 7 лет колонии.

Также мы сообщали, что Гриценко снял ролик, как с его помощью Зеленский обыгрывает Путина в шахматы.