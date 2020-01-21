Украинских школьников будут обучать декоммунизации. Для этого Институт национальной памяти под руководством Антона Дробовича разработает специальный цикл лекций.

Об этом рассказал сам Дробович изданию "Украинские Новости".

"Мы сейчас как раз планируем ряд событий, проектов на год. Например, циклы лекций в школах", - сказал он.

Руководитель Института добавил, что в марте в Каховке пройдет семинар по "креативной декоммунизации", который должен помочь выработать варианты того, как украинское общество может освободить пространство от коммунистического наследия.

Также Дробович заявил, что основной задачей его деятельности на посту руководителя Института нацпамяти является работа в направлени того, чтобы украинцы сами захотели убирать коммунистические символы.

"Мы размышляем как подать так, чтобы молодежь, активная часть населения, это хотела делать. Потому что мы сейчас видим, что где-то есть равнодушные люди, где-то есть ностальгирующие, а есть активисты, которые категорически против. Надо сделать так, чтобы большинству было интересно такое перевоплощение", - подытожыл он.

Напомним, что "Страна" разбирала недавний случай с памятником "Легендарная Тачанка" в Каховке, который Институт Нацпамяти требовал декоммунизировать. Позже ведомство отказалось от своих планов.

Ранее Дробович рассказал о планах Института нацпамяти в этом году. Так, власти планируют продолжить декоммунизацию на трех направлениях - переименование, создание крупнейшего в Европе архива документов репрессивных органов и направление методичек в школы.