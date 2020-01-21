Компания "Рисоил-Херсон" победила в концессионном конкурсе Херсонского морского порта. Победитель предложил лучшие условия и инвестирует в порт около 300 млн грн. Об этом 21 января в своем Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Рисоил-Херсон" победил в прозрачном конкурсе на концессию Херсонского порта, который длился с 12 сентября 2019-го", - сообщил премьер.

По его данным, победитель инвестирует в около 300 млн грн (инвестиционные обязательства). "Так, заявкой предполагается высокая ставка переменного концессионного платежа, сумма которого составит 12 млн грн. единовременно и 7% дохода ежегодно. Кроме того, победитель вложит более 18 млн грн в местную инфраструктуру", - разъяснил он.

Гончарук напомнил, что концессия - это форма государственно-частного партнерства, что предусматривает предоставление инвестору права на строительство и модернизацию мощностей, оставляя объект в государственной собственности.

Фото: t.me/PMHoncharuk

ООО Рисоил-Херсон - консорциум в составе ООО Петр Ойл энд Кемикалс - 60% (входит в группу компаний Georgian industrial Group, GIG, Грузия) и украинского портового оператора АО Risoil S.A. (Швейцария) - 40%.

Заявки на участие в конкурсе также подавали компании Busserk Liman Isletme Loj (Турция), ООО Специальная компания Морской порт Херсон (консорциум Аскет Шиппинг и Глобал-Грейн, Украина), ООО Укрморпорт (Украина).

Ранее "Страна" разбиралась в том, как по новому закону можно будет брать в концессию госимущество и еще получать за это компенсации из бюджета.

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