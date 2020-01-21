И.о. вице-премьера Дмитрий Козак, который с мая 2018 года курирует в правительстве России вопросы энергетики и промышленности, и который также был экономическим куратором так называемой "ДНР", уходит из российского правительства и переходит на работу в администрацию президента.

Об этом во вторник, 21 января, сообщает РБК.

Как отмечается, в должности заместителя руководителя Администрации президента РФ Антона Вайно он будет курировать взаимоотношения со странами СНГ, экономическую интеграцию и ЕАЭС.

Как известно, Дмитрий Козак также курирует вопросы на украинском направлении. В частности, он участвовал в подготовке обмена пленными между Украиной и Россией, который состоялся 7 сентября. Также он принимал участие в переговорах о транзите газа через Украину в Европу.

Кроме того, Козака называют куратором экономического направления на подконтрольных боевикам "ЛДНР" территориях. В 2018 году сообщалось, что Козак в новом правительстве остался курировать комиссию по оказанию гуманитарной поддержки неподконтрольным Украине районам Донбасса. По данным СМИ, комиссия под руководством Козака занимается не только организацией гуманитарных конвоев, но и едва ли не всеми вопросами экономики подконтрольных "ДНР" и "ЛНР" районов.

Напомним, 15 января премьер-министр России Дмитрий Медведев после послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку.

Уже 16 января, президент Владимир Путин официально закончил процесс переформатирования правительства России. Он подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем кабинета министров.