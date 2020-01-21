Два противотанковых гранатомета обнаружены в мусорном баке на окраине Житомира. Об этом сообщается на сайте регионального ГУНП.

Инцидент произошел 20 января. На спецлинию "102" поступило сообщение об обнаружении на одной из улиц областного центра двух гранатометов. Звонивший рассказал, что его внимание привлек подозрительный пакет, а когда он его развернул, то обнаружил гранатометы. Как выяснили прибывшие на место правоохранители, находкой оказались две реактивные противотанковые гранаты РПГ-26.

Боеприпасы были изъяты и направлены на экспертное исследование в Житомирский научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при МВД.

По данному факту начато уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Фото: zt.npu.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что ветеран АТО пришел на работу с гранатой Ф-1 и угрожал ее взорвать.

Также мы сообщали, что в Одессе задержали ранее судимого, который взорвал гранату в общежитии.