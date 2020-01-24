25 января отмечается Татьянин день.

Татьяна считается покровительницей всех учащихся техникумов, училищ, университетов. Поэтому с самого начала празднования Дня Татьяны он "по совместительству" является днем студентов.

Значение имени Татьяна - устроительница и учредительница. Девочек и женщин, которые носят это имя, считают принципиальными, практичными, эмоциональными, они умеют постоять за себя. Татьяны не любят однообразие и нередко связывают свою жизнь с творческими профессиями.

"Страна" предлагает вниманию читателей поздравления с Днем студента и Татьяниным днем. Их можно отправить друзья, близким и коллегам по смс и в месседжере.

Татьянин день. Поздравления

С Днем Татьяны! Гифки

Татьянин день. Красивые поздравления

Татьянин день. Поздравление в стихах

День Татьяны. Картинки

Татьянин день. Картинки

Татьянин день и День студентов. Поздравления

Татьянин день. Анимированные картинки

Тетянин день. Привітання