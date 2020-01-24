25 января отмечается Татьянин день.
Татьяна считается покровительницей всех учащихся техникумов, училищ, университетов. Поэтому с самого начала празднования Дня Татьяны он "по совместительству" является днем студентов.
Значение имени Татьяна - устроительница и учредительница. Девочек и женщин, которые носят это имя, считают принципиальными, практичными, эмоциональными, они умеют постоять за себя. Татьяны не любят однообразие и нередко связывают свою жизнь с творческими профессиями.
"Страна" предлагает вниманию читателей поздравления с Днем студента и Татьяниным днем. Их можно отправить друзья, близким и коллегам по смс и в месседжере.
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