В городе Белая церковь Киевской области полиция разоблачила четверых злоумышленников в возрасте от 17 до 21 года. Молодые люди занимались сбытом наркотиков в городе через Telegram-канал. Стоимость изъятого "товара" составляет около 40 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Так, один из наркоторговцев делал рекламные надписи телеграмм-канала на стенах зданий и в публичных местах.

Фото: kv.npu.gov.ua

Правоохранители провели 4 санкционированных обыска, в ходе которых обнаружили и изъяли баллон с краской, которым осуществлялись надписи, мобильный телефон, банковские карточки, и непосредственно готовую "продукцию" - наркотические и психотропные вещества расфасованные по свертках и пакетах. Изъятые вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертиз.

По ценам "черного рынка" стоимость изъятого составляет около 40 тысяч гривен.

Сейчас три человека задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

Фото: kv.npu.gov.ua

Следователи Белоцерковского отдела открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, приобретение, хранение, пересылка или сбыт наркотических средств) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества. Дальнейшую судьбу задержанных решит суд. Следственные действия продолжаются.

Ранее "Страна" писала о том, что за год в киевской подземке произошло 806 преступлений, самым "популярным" стало - "наркотики в кармане".

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