В пгт Коцюбинское Киевской области произошло вооруженное столкновение между двумя друзьями, которые распивали алкоголь на детской площадке и жителем дома, расположенного неподалеку. В ходе инцидента один человек ранен.

О деталях происшествия рассказали в пресс-центре полиции.

Так, по данным правоохранителей, двое друзей распивали алкогольные напитки на детской площадке у многоквартирного дома. Там же нарушители справляли свою нужду. Заметив это, местный житель вышел на улицу и сделал хулиганам замечание. В ответ на это товарищи стали угрожать мужчине, несмотря на то что последний предупреждал о наличии у него травматического пистолета.

Мужчина выстрелил в воздух, однако это лишь подстегнуло агрессивно настроенных нарушителей и они набросились на неравнодушного жителя Коцюбинского. Защищаясь, мужчина выстрелил несколько раз в сторону нарушителей и ранил одного из них в ногу, а его друг скрылся с места конфликта.

Полиция изъяла у мужчины травматический пистолет "Форт", резиновые пули и документацию на оружие. Также работникам правоохранительных органов удалось задержать одного из двух хулиганов.

На данный момент полиция разыскивает второго нарушителя. Стражи порядка выясняют все обстоятельства правонарушения, опрашивают свидетелей и участников события. Решается вопрос о правовой квалификации.

В последнее время в пгт Коцюбинское происходило много криминальных инцидентов. Ранее "Страна" писала, что Ирпенский горсуд приговорил к девяти годам лишения свободы мужчину, который нанес своей жене смертельное ранение.

Также мы сообщали о том, что в октябре в поселке Коцюбинское, неизвестная женщина, представившись волонтером, украла ребенка, пока его мама зашла на почту.