22 января, в День Соборности, в Украину придет атмосферный фронт из районов Скандинавии и Балтии. В большинстве областей Украины ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, только южные регионы попытаются ограничиться плотной облачностью. Об этом на своей странице в соцсети написала синоптик Наталья Диденко.

"Осадки будут следовать за фронтом - сначала на Севере и Западе, затем постепенно продвигаться к югу. Ветер северо-западного направления будет сильным, со штормовыми порывами. Поэтому в сочетании с осадками на улицах будет явно некомфортно - оденьтесь завтра, может не так уж тепло, как ветро- и влагонепроницаемо",- советует синоптик.

По прогнозу Натальи Диденко, температура воздуха ночью и днем ​​около ноля. На юге в дневные часы прогреется до +3-6 градусов.

"В Киеве среда также будет с атмосферным фронтом. Пройдет дождь, который будет переходить в мокрый снег. Плюс сильный, до штормового, северо-западный ветер", - предупреждает синоптик.

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