В одной из сетей магазинов одежды, обуви и аксессуаров в Киеве правоохранители проводят обыски на предмет продажи подделок. По версии следствия, продукция, которая распространяется через эту сеть магазинов, официально не была ввезена на территорию Украины.

Об этом информирует пресс-служба Прокуратуры города Киева.

Сообщается, что сегодня, 21 января, на основании постановления Голосеевского районного суда работниками полиции при руководстве прокуратуры Киева проводятся обыски в сети магазинов, расположенных на территории столицы. По данным стражей порядка, через торговую сеть осуществляется незаконное хранение и сбыт фальсифицированной одежды, обуви и сумок, маркированных известными мировыми брендами.

В пресс-службе добавили, что обыски проводятся в 17 магазинах по производству, начатому по ч. 3 ст. 229 Уголовного кодекса Украины (незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара нанесло материальный ущерб в особо крупном размере).

Отметим, что судя по фото, которое разместило ведомство, скорее всего, речь идет о сети магазинов "Конфискат".

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