Украинец Юрий Сон, выживший после авиакатастрофы FOKKER-100 компании Bek Air, которая произошла в Казахстане 27 декабря, раскритиковал украинское правительство за отказ оплатить дорогостоящий перелет назад в Украину ему и его жене Яне Сон, получившим травмы позвоночника.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook во вторник, 21 января.

"Нам посчастливилось выжить, хотя почти все кто сидел с нами рядом и ближе к носу либо получили очень серьезные травмы, либо погибли. Мы "отделались" переломами позвоночников", - пишет Сон.

При этом, как отмечает пострадавший, Казахское правительство полностью оплатило их почти двухнедельное прибывание в больнице, в то время как присланный из Украины человек сказал им лишь: "Если что, обращайтесь". Также, по его словам, Казахское правительство прислала лучшего специалиста, который поставил верный диагноз, а украинское прислало среднего специалиста, который "единожды сконтактировал со спецами из Казахстана, а после ни разу не поднял трубки, и не ответил ни на одно сообщение".

Также Казахское правительство всячески способствовало поиску вещей пострадавших украинцев в развалинах самолета. "От нашего не получили ничего, кроме списка кипы бумаг, для получение помощи", - отмечает Юрий.

"А ведь все, что мы просили - просто помочь нам вернуться на родину. Перелет в лежачем положении на двоих стоит 12 000$. Казахская авиакомпания Air Astana, пошли нам на встречу и дали 50% скидку на перелет", - рассказал Сон.

При этом в Департаменте консульской службы МИД Украины ответили, что, находясь в чужой стране они должны доказать не способность оплатить перелет самим.

"Единственный выход - залазить в долги, и выплачивать их попутно реабилитируясь после полученных травм", - констатирует Юрий, добавив обращение к Офису президента, считают ли его гражданином Украины.

Напомним, самолет авиакомпании Bek Air потерпел крушение сразу после вылета из аэропорта Алма-Аты. На его борту находились 95 пассажиров и пять членов экипажа. Лайнер потерял высоту и упал в частном секторе, врезавшись в двухэтажный дом.

Во время крушения 14 человек погибли, в том числе глава Совета генералов Казахстана, и 49 пострадали. После авиакатастрофы в стране временно запретили полеты пассажирских лайнеров Fokker-100.