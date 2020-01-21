Фото: 1news.zp.ua

В среду, 22 января, почти на всей территории Украины ожидается мокрый снег с дождем. Лишь в южных регионах будет солнечно и сухо. Об этом сообщает Укргидрометцентр. 

Также синоптики предупреждают украинцев о сильном ветре с порывами 15-20 м/с, что соответствует первому (желтому) уровню опасности.

Ближайшей ночью в Украине температура воздуха будет колебаться от +2 до -2 градусов. Днем ожидается плюсовая температура. Теплее всего будет в южных регионах, а также в Черновецкой, Хмельницкой и и Винницкой областях - до +6 градусов. На остальной территории страны ожидается от +1 до +4 градусов.

карта погоды в Украине на 22 января

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что появились фото занесенного снегом Тегерана, где лепят снеговиков.

Также мы сообщали, что в Чернобыльском заповеднике показали выпавший снег и огромного лося с орланом.

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