В среду, 22 января, почти на всей территории Украины ожидается мокрый снег с дождем. Лишь в южных регионах будет солнечно и сухо. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Также синоптики предупреждают украинцев о сильном ветре с порывами 15-20 м/с, что соответствует первому (желтому) уровню опасности.

Ближайшей ночью в Украине температура воздуха будет колебаться от +2 до -2 градусов. Днем ожидается плюсовая температура. Теплее всего будет в южных регионах, а также в Черновецкой, Хмельницкой и и Винницкой областях - до +6 градусов. На остальной территории страны ожидается от +1 до +4 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что появились фото занесенного снегом Тегерана, где лепят снеговиков.

Также мы сообщали, что в Чернобыльском заповеднике показали выпавший снег и огромного лося с орланом.