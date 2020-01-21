Число автомобилей в Киеве растет с каждым годом. В результате улицы перегружены. Столичные власти решили увеличить тариф за парковку в центральной части города до 50 гривен в час. Также возрастут штрафы для водителей, которые ставят машины в неположенных местах.

Об этом 21 января сообщил заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры - начальник управления (инспекции) по парковке Дмитрий Рахматуллин в Facebook.

"Во-первых, в планах властей увеличить стоимость парковки. Замечу, что последний раз тарифы менялись в 2016 году. В ближайшее время тариф за парковку планируется увеличить в центральной части города существенно - как минимум до 50 гривен в час. Кроме этого, необходимо увеличить штрафы. Все это должно мотивировать водителей искать места на парковках, или оставлять автомобили недалеко от метро и передвигаться по городу на общественном транспорте", - отметил Рахматуллин.

Он отметил, что с каждым годом количество автомобилей в Киеве растет. Так, в 2019 году количество автомобилей взросло на 15% по сравнению с 2018 годом. В результате столичные дороги и улицы перегружены.

"К тому же водители паркуются как им заблагорассудится, пренебрегая Правилами дорожного движения. При этом объяснение у них одно: негде парковаться. На самом деле это лишь оправдание, потому что часто автомобили находятся неподалеку от полупустых паркингов. Сегодня, чтобы решить проблему с хаотичной парковкой, не нужно увеличивать количество паркомест. Почему? - спросите вы. Все очень просто: сколько мы не будем строить паркингов, ситуация будет только ухудшаться, ведь автомобилей в разы больше. А город не рассчитан на такую ​​автомобилизацию. К тому же не забывайте, что город - прежде всего для горожан, а не одних машин. Поэтому нужно пойти другим путем", - считает он.

Чиновник отметил, что еще должна быть неотвратимость наказания за нарушение ПДД. В этом направлении нарушителей штрафуют и их автомобили эвакуируют.

"Культуру и сознательное мышление никто не отменял. Если бы каждый владел пониманием того, что комфортно должно быть всем, то и проблема бы решилась быстрее. Все должно происходить комплексно", - отметил он.

Фото: facebook.com

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