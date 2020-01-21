В министерстве здравоохранения России заявили, что коронавирус, от которого в Китае умерли уже 6 человек, является биологической угрозой для населения страны.

Об этом сообщает РИА "Новости". По словам заместителя главы российского Минздрава Сергея Краевого, статья 7 Федерального закона как раз посвящена основным биологическим угрозам и опасностям. В числе прочих он назвал те, которые касаются изменения свойств и форм патогенных биологических агентов, свойств и мест обитания их переносчиков, а также инфекцию, вызванную коронавирусом.

Ранее замминистра здравоохранения России Олег Салагай сообщил, что российский экспресс-тест на выявление нового коронавируса из Китая будет готов в феврале.

Напомним, власти Китая заявили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. В январе стало известно, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. К тому же ученые подозревают, что зараженных неизвестным вирусом в Китае может быть в 38 раз больше, чем заявлено.

По состоянию на 19 января в Ухани зарегистрировано 198 случаев заражения. Британские ученые называют другую цифру - 1723 человека. На 21 января Всемирная организации здравоохранения назначила экстренное заседание чрезвычайного комитета.