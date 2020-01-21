В швейцарском городе Давос, где сегодня проходит Международный экономический форум, была раскрыта и предотвращена операция российских шпионов, которые выдавали себя за сантехников. Инцидент случился в августе прошлого года, но информация попала в руки СМИ только сейчас.

Так, по данным Reuters, полиция в кантоне Гризон на востоке Швейцарии сообщила, что двое мужчин с российскими дипломатическими паспортами попали под обычную проверку личности в Давосе в августе 2019 года, однако правоохранители не установили связь между их визитом и экономическим форумом.

На вопрос об их месте работы россияне ответили, что являются сантехниками. "Дипломатические паспорта выдаются высокопоставленным чиновникам, а не разнорабочим. Думаю, это была глупая шутка", – добавили в полиции.

"Мы не смогли установить причину, чтобы их задержать. Им позволили уйти", - заявила пресс-секретарь швейцарской полиции.

Когда информация об инциденте была обнародована, основатель британского фонда Hermitage Capital Уильям Браудер предположил, что россияне охотились за ним.

"Швейцарские службы безопасности помешали российской шпионской операции в Давосе, возможно, нацеленной на меня", - написал Браудер в Twitter.

Стоит отметить, что Браудер является одним из инициаторов принятия в США "закона Магнитского", названного в память об умершем в СИЗО юристе фонда Hermitage Capital Сергее Магнитском, который раскрыл схему крупных хищений из российского бюджета. Сейчас Браудер живет в Швейцарии.

Напомним, Всемирный экономический форум, который стартовал сегодня – это швейцарская неправительственная организация, которая раз в год, в январе, проводит встречи в Давосе. Первая такая встреча состоялась в 1971 году. В этом году форум в Давосе пройдет 21-24 января. В нем примут участие представителя 118 стран.

"Страна" писала о том, что сегодня на форуме уже выступил президент США Дональд Трамп. По сведениям очевидцев, выступление Трампа было похоже на уже программную предвыборную речь в стиле ранее использованного слогана "Make America great again".

Также мы сообщали, что на форуме в Давосе от Украины выступят 7 представителей, включая президента Украины Владимира Зеленского и главу МИД Вадима Пристайко.