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В швейцарском городе Давос, где сегодня проходит Международный экономический форум, была раскрыта и предотвращена операция российских шпионов, которые выдавали себя за сантехников. Инцидент случился в августе прошлого года, но информация попала в руки СМИ только сейчас.

Так, по данным Reuters, полиция в кантоне Гризон на востоке Швейцарии сообщила, что двое мужчин с российскими дипломатическими паспортами попали под обычную проверку личности в Давосе в августе 2019 года, однако правоохранители не установили связь между их визитом и экономическим форумом.

На вопрос об их месте работы россияне ответили, что являются сантехниками. "Дипломатические паспорта выдаются высокопоставленным чиновникам, а не разнорабочим. Думаю, это была глупая шутка", – добавили в полиции.

"Мы не смогли установить причину, чтобы их задержать. Им позволили уйти", - заявила пресс-секретарь швейцарской полиции.

Когда информация об инциденте была обнародована, основатель британского фонда Hermitage Capital Уильям Браудер предположил, что россияне охотились за ним.

Скриншот из Twitter Билла Браудера

"Швейцарские службы безопасности помешали российской шпионской операции в Давосе, возможно, нацеленной на меня", - написал Браудер в Twitter.

 

Стоит отметить, что Браудер является одним из инициаторов принятия в США "закона Магнитского", названного в память об умершем в СИЗО юристе фонда Hermitage Capital Сергее Магнитском, который раскрыл схему крупных хищений из российского бюджета. Сейчас Браудер живет в Швейцарии.

Напомним, Всемирный экономический форум, который стартовал сегодня – это швейцарская неправительственная организация, которая раз в год, в январе, проводит встречи в Давосе. Первая такая встреча состоялась в 1971 году. В  этом году форум в Давосе пройдет 21-24 января. В нем примут участие представителя 118 стран.

"Страна" писала о том, что сегодня на форуме уже выступил президент США Дональд Трамп. По сведениям очевидцев, выступление Трампа было похоже на уже программную предвыборную речь в стиле ранее использованного слогана "Make America great again".

Также мы сообщали, что на форуме в Давосе от Украины выступят 7 представителей, включая президента Украины Владимира Зеленского и главу МИД Вадима Пристайко. 

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