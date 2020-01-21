Для обеспечения собственной энегретической безопасности странам Европы нужно покупать газ в США. Такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом сообщает "Европейская правда".

В своей речи Трамп расхваливал и ставиол в пример другим экономический и энергетический успех Соединенных Штатов.

"Мы настолько успешны, что США больше не должны импортировать энергию от вражеских государств. С достаточными объемами американского природного газа, который сегодня доступен, наши европейские союзники также больше не уязвимы перед недружественными поставщиками энергии", - сказал американский президент, не назвав конкретно "недружественных поставщиков".

По словам Трампа, американская энергетическая революция экономит средства американцам, "в то время как многие европейцы борются с парализующими затратами на энергию".

"Мы призываем наших друзей в Европе пользоваться американскими поставками энергосырья и достичь настоящей энергетической безопасности", - сказал Дональд Трамп.

Ранее "Страна" писала о том, что согласно опросу, импичмент Трампа поддерживают более половины американцев.

Также мы сообщали, что Трамп потребовал от Сената поскорее закрыть процесс об импичменте.