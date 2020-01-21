В сети появилось фото, как члены фракции "Слуга народа" летят на 50-й Всемирный экономический форум в Давосе, который стартовал сегодня.

Соответствующее фото опубликовал на своей странице в Facebook политолог Виктор Уколов во вторник, 21 января.

Как видно на фото, рядом с главой фракции Давидом Арахамией сидит журналист Михаил Ткач. Вместе с ними сидит и депутат от "Голоса" Ярослав Железняк. Позади них депутаты "СН" Евгения Кравчук и Марина Бардина. В проходе стоит Юлия Клименко из "Голоса", а за ней советник премьер-министра Украины по вопросам внешней политики Светлана Залищук. На Арахамию смотрит председатель постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ Елизавета Ясько.

"Зеленский решил удивить инвесторов в Давосе количеством чиновников. Кроме президента и чиновников в Давос летят несколько десятков нардепов правящего монобольшинста. Сомнительная практика. Особенно с точки зрения налогоплательщиков. Швейцария и так не дешевая, а Давос в эти дни просто безумно дорогой", - написал Уколов.

Ранее "Страна" сообщала, что на форум в качестве гостей прибудут более 20 народных депутатов. Среди них 17 парламентариев от фракции "Слуга народа". В Давос на форум едут глава фракции Давид Арахамия, его первый заместитель Александр Корниенко, заместитель главы фракции Евгения Кравчук, депутаты Елизавета Ясько, Святослав Юраш, Дмитрий Наталуха, Марина Бардина, Роксолана Пидласа, Юлия Овчинникова и другие.

По словам председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, он не направлял народных депутатов на ежегодное заседание Всемирного экономического форума в Давосе и их поездки не будут оплачиваться из госбюджета.

Напомним, Всемирный экономический форум – это швейцарская неправительственная организация, которая раз в год, в январе, проводит встречи в Давосе. Первая такая встреча состоялась в 1971 году. В этом году форум в Давосе пройдет 21-24 января. В нем примут участие представителя 118 стран.

Как сообщалось, Дональд Трамп уже выступил в Давосе и посоветовал всем странам думать о себе и брать пример с США.

Также мы писали, что в Давосе выступила экоактивистка Грета Тунберг. Она раскритиковала мировых лидеров и СМИ за нежелание решать климатические проблемы.