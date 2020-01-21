Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что идея прописать в поправках к Конституции РФ право регионов Украины и Беларуси на присоединение к России не обсуждается.

Об этом сообщает издание ТАСС. "Я не слышал об этих предложениях, поэтому ничего не могу сказать. Я не слышал, как это формулируется. В целом это никак нигде не обсуждалось еще. Я впервые об этом слышу", - ответил Песков на вопрос журналистов.

Напомним, 15 января президент России Владимир Путин озвучил предложения по изменению Конституции РФ, которые Госдума может принять после всенародного голосования. В частности, Путин предложил закрепить, что ключевые чиновники не должны иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другом государстве. Потенциальный кандидат в президенты России должен проживать на территории РФ не менее 25 лет.

Напомним, на должность премьер-министра Путин предложил кандидатуру действующего главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина.

Как сообщала "Страна", новый состав Госдумы РФ назовут в ближайшее время.