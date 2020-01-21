Производителям нефтепродуктов в России из бюджета компенсируют расходы, связанные с производством и экспортом. Эта схема, по мнению украинских компаний, является субсидированием и нарушением норм ВТО. Поэтому украинские производители требуют введения на российское дизельное топливо и сжиженный газ пошлин в размере 8,46%.

С соответствующим совместным заявлением ПАО "Укрнафта", АО "Укртатнафта" и АО "Укргазвыдобування" обратились к Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства, сообщила 21 января пресс-служба "Укртатнафты".

"Нарушение правил международной торговли при поставках российских нефтепродуктов заключается в том, что производителям в РФ из бюджета компенсируют расходы, связанные с производством и экспортом нефтепродуктов по схеме возврата из бюджета акцизов, что является субсидированием и нарушением нормы ВТО. Украинские производители настаивают на компенсационных мероприятиях в виде пошлин на субсидированный импорт по ставке 8,46%", - говорится в сообщении.

По данным компании, повышение пошлин не приведет к дефициту и росту цен, поскольку рынок импортных поставок из Белоруссии, Литвы и Польши является конкурентным. Кроме того, в компании считают, что повышение пошлин приведет к перераспределению рынка от российских поставщиков в пользу производителей из других стран, а также к повышению внутреннего производства и удешевлению себестоимости украинских нефтепродуктов.

Напомним, что Кабмин 17 июля 2019 года уже ввел спецпошлины на импорт российского дизельного топлива трубопроводным транспортом, а также на импорт сжиженного газа. С 1 октября 2019 года пошлины на дизельное топливо составляют 4%, на сжиженный газ – 3%.

Также читайте о том, что чем в Украине закончилась история со снижением цен на бензин и почему заправщики вновь могут их поднять.