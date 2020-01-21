В городе Вышгород Киевской области от аномального тепла в январе расцвели подснежники, сакура и другие цветы и деревья. Так, по состоянию на сегодня в регионе зафиксирована температура 4° тепла.

Фотографиями весеннего цветения в январе поделились пользователи соцсети Facebook.





"Календарная зима в разгаре, а в городе Вышгороде в этот день лошадь смакует зеленую травку, а сакура с подснежниками продолжают расцветать", – написал житель Вышгорода Станислав Рудич.

Зимний сезон 2019-2020 стал самым теплой за всю историю метеорологических наблюдений. Ранее "Страна" пиисала, что большая часть украинцев считают, что сейчас на Земле происходит глобальное изменение климата. В глобальное потепление не верят только 9% жителей Украины.

Также мы сообщали, что Индонезия уже потеряла два острова, которые ушли под воду из-за подъема уровня океана, вследствие глобального потепления. Еще четыре индонезийских острова находятся на грани исчезновения.