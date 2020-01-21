Во вторник, 21 января, антикоррупционный суд решил слушать дело бывшего депутата Александра Онищенко, который сбежал из Украины, в специальном судебном разбирательстве, то есть заочно.

Об этом сообщает Телеграм-канал Центра противодействия коррупции.

Как отмечается, Онищенко обвиняют в организации газовой схемы на общую сумму в 3 млрд грн.

"В течение многих лет эксдеп скрывался от украинских антикоррупционных органов. В конце 2019 года его наконец схватил интерпол и сейчас любитель лошадей находится под стражей в Германии. Адвокаты не хотели заочного рассмотрения, мол Онищенко под стражей и по объективным причинам не может прибыть к ВАКС. Но никто не знает, когда его экстрадируют и экстрадируют ли вообще, поэтому ждать с моря погоды такая себе идея", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следующее заседание запланировано на 4 мая. Такая задержка связана с тем, чтобы отправить повестку Онищенко в Германию и пройти связанную с этим бюрократическую волокиту.

Напомним, бывшего нардепа Александра Онищенко задержали в Германии еще в ноябре 2019 года. Немецкий суд должен вынести решение по его дальнейшей экстрадиции в Украину. На период рассмотрения этого вопроса суд должен определить Онищенко меру пресечения. Сейчас дата судебного заседания еще не известна.

По словам Игоря Мосийчука, люди, близкие к экс-президенту Порошенко, ищут бойцов в кругах добробатовцев для осуществления "наружного наблюдения" за Онищенко в случае его экстрадиции в Украину.