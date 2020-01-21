Вышгородский суд 15 января оправдал действующего судью столичного суда Сергея Вовка, который избрал меру пресечения для подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета - Юлии Кузьменко, Андрея Антоненко и Яны Дугарь - и принял решение о содержании их под стражей до 8 февраля 2020 года.

Как сообщает Insider со ссылкой на собственные источники, суд отменил арест автомобиля "Порше Кайен Турбо" и квартиры Вовка. "ОСОБУ_2 признать невиновным в предъявленном обвинении и оправдать за недоказанностью совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 375 УК Украины ..", - говорится в постановлении суда.

Сергея Вовка обвиняли по ч.2 ст. 375 (вынесение судьей заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления).

Напомним, Сергей Вовк назначен на должность судьи Печерского районного суда Киева указом президента от 14 апреля 2006 года, а постановлением Верховной Рады от 3 февраля 2011 года избран на эту же должность бессрочно.

Также "Страна" сообщала о том, как скандальный судья Вовк снялся с конкурса в Верховный суд.

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