21 января в Давосе начался 50-й Всемирный экономический форум (ВЭФ). Его посетят 53 лидера государств, среди которых и Владимир Зеленский, который выступит уже завтра.

В Швейцарию также прибыли пару десятков украинских депутатов, представители промышленных групп и даже режиссер Олег Сенцов.

В этом году экология стала одной из главных тем форума. Накануне эксперты ВЭФ выпустили доклад, в котором сообщалось, что бизнес недооценивает свою зависимость от природы. А в Давос пригласили эко-активистку Грету Тунберг. Ее приезд стал не менее ожидаемым событием, чем визит президента США Дональда Трампа.

С трибун давосского форума они высказали две противоположных точки зрения. Трамп говорил о необходимости развития производства, Грета пугала катастрофой, если оно продолжит развиваться. В Еврокомиссии предложили компромисс: там считают, что производство и климатические ценности можно примирить в рамках "нового капитализма".

Разбирались, как прошел первый день в Давосе.

"Инъекция оптимизма" от Трампа

В первый день форума выступил Дональд Трамп, который в прошлом году отменил поездку из-за бюджетного кризиса, парализовавшего работу правительства США. Речь Трампа назвали "инъекцией оптимизма". Она была заряжена американским национальным эгоизмом. Президент США заявил, что каждая страна должна думать, в первую очередь, о себе и развивать свои возможности.

С трибуны он рассказал, что раньше не мог понять, почему Америка так много отдает другим странам, поэтому и баллотировался в президенты и его избрали. А сейчас проблем уже нет. Даже с Китаем, с которым едва не разгорелась торговая война из-за того, что США резко подняли торговые пошлины.

"У нас были сложности во взаимоотношениях с Китаем, но сейчас они прекрасные. Двести, а, может, даже триста миллиардов долларов мы сможем заработать. При этом наши тарифы (пошлины, - Ред.) для Китая останутся неизменными во втором этапе переговоров", - заявил глава Белого дома.

Также он упомянул, что были заключены новые торговые соглашения с Японией, а в ближайших планах подписание торгового соглашение с Великобританией (после реализации Brexit - Ред.). Договор с Мексикой и Канадой (USMCA) он назвал "новой моделью торговли для соглашений XXI века".

Трамп подчеркнул, что США на данный момент добывают нефти и газа больше всех в мире и призвал Европу воспользоваться поставками энергосырья из США, чтобы добиться "реальной энергетической безопасности". Ранее в США неоднократно заявляли, что европейским странам нужно отказаться от российского газа.

Описывая достижения, Трамп сказал, что американцы тратят на оплату электроэнергии на 500 долларов меньше в год, чем жители Европы и нет необходимости покупать ее у других государств, поскольку США стоят на пороге неограниченных запасов электроэнергии.

Суть его речи сводилась к тому, что нужно наращивать производство, а пугать последствиями человеческой деятельности хватит, поскольку это чушь.

По словам Трампа, в США самый чистый воздух и питьевая вода на земле. А в рамках мировой экологической акции американцы высадят один триллион деревьев.

В завершении выступления Трамп вспомнил о сгоревшем в минувшем году соборе Нотр-Дам-де-Пари. Он выразил слова радости, что храм будет полностью восстановлен и продолжит работать для людей.

В Давосе Трамп планирует встретиться с президентом Ирака Бархамом Салехом, премьер-министром Пакистана Имраном Ханом, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, а также с главой Курдского автономного района Ирака Нечирваном Барзани.

До Трампа действующие американские президенты не посещали форум в Давосе уже 19 лет.

О чем говорила Грета Тунберг

В первый день в Давосе выступила и 17-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг. Ее посыл был противоположный тому, что выразит Трамп.

Тунберг раскритиковала мировых лидеров за то, что им не хватает времени для решения проблем, связанных с изменением климата. По ее словам, почти ничего не было сделано, поскольку глобальные выбросы CO2 не сократились, а это грозит повышением температуры на планете на 1,5 градуса Цельсия.

"Даже при повышении на 1 градус люди умирают от климатических изменений. В этом состоит задача всей науки - предотвратить дестабилизацию климата… Каждая доля градуса важна", - сообщила Тунберг и добавила, что СМИ игнорируют эти цифры.

"Я знаю, что вы не хотите об этом слышать или говорить, но я продолжу, пока вы не захотите начать это делать", - пригрозила Грета.

По ее словам, у человечества осталось меньше восьми лет, чтобы спасти планету, но, несмотря на это, никакие конкретные действия не предпринимаются.

В то же время она уточнила, что не может пожаловаться на то, что ее не слышат, но проблема в том, что голоса ученых и молодого поколения не находятся в центре дискуссии.

Выступления эко-активистки ждали многие. Российский миллиардер Олег Дерипаска даже сообщил, что одна из причин, почему он приехал в Давос - чтобы вживую услышать Тунберг.

Она выступила на сессии "Прокладывая устойчивый путь к общему будущему", которая открывала деловую программу саммита. Кроме нее в Давосе выступили и другие известные подростки - основатель фонда "Свет и Надежда для Пуэрто Рико" Сальвадор Гомес, глава общественной организации из Замбии Наташа Мванса и 13-летняя канадка и активистка Отэм Пелтье.

Отметим, что выступление Греты в этом году не было столь же эмоциональным, как ее спич в ООН, который наделал много шуму.

Новый капитализм от ЕС

На открытии форума выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она выразила убеждение, что устойчивая экономика возможна, а производство и климатические ценности можно примирить. "Слишком долго человечество брало ресурсы из окружающей среды и возвращало в нее лишь отходы" - сказала глава Еврокомиссии.

По ее мнению, пришло время для "нового капитализма", который больше не является капитализмом акционеров, служащий только их доходам.

"Это капитализм неравнодушных людей, служащий благополучию людей - работников и всего общества, - заявила фон дер Ляйен.

И добавила, что особая роль сегодня отведена неправительственным и некоммерческим организациям неравнодушных людей, целью которых является улучшение разных аспектов жизни современного общества.

Видимо, именно Грета Тунберг является для фон дер Ляйен примером такого "неравнодушного человека", на которого будет опираться новый капитализм.

Украина в Давосе

Украинскую делегацию в Давосе возглавит президент Владимир Зеленский. Ожидается, что он прибудет на форум 22 января. Поедет и так и не отправленный в отставку премьер Алексей Гончарук.

Запланированная поездка в Давос могла стать одной из причин, почему отставки не было, ведь премьер и президенты собираются завлекать иностранных инвесторов во время поездки в Швейцарию.

Презентация Украины в Давосе в этом году называется European future industrial powerhouse (будущий европейский индустриальный центр). Во время нее будут делать упор на то, что в Украине дешевая рабочая сила, и на открытие рынка земли.

Хотя, как известно, промышленное производство в Украине сейчас падает ускоренными темпами.

Также из чиновников в Давос прибудет глава МИД Вадим Пристайко. Из представителей промышленности и бизнеса - гендиректор компании "Смарт-Холдинг" Алексей Пертин, гендиректор ДТЭК Максим Тимченко, председатель Правления компании Смарт-Холдинг Вадим Новинский, миллиардер Виктор Пинчук, глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев, глава агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт" Юрий Косюк.

Из активистов - исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк и режиссер Олег Сенцов.

Сенцов 21 января уже находится в Давосе. Об этом он сообщил в Facebook и поделился фотографиями из зимней Швейцарии.

Сенцов и Гончарук, в частности, примут участие в традиционном "украинском завтраке", который организует в Давосе миллиардер Виктор Пинчук.

От фракции "Слуга народа" прибудут 17 депутатов, среди них глава фракции Давид Арахамия, его первый заместитель Александр Корниенко, заместитель главы фракции Евгения Кравчук, депутаты Елизавета Ясько, Святослав Юраш, Дмитрий Наталуха, Марина Бардина, Роксолана Пидласа, Юлия Овчинникова и другие.

На Давосский экономический форум едут и депутаты фракции "Голос".

Сегодня в сети появилось фото, как члены фракции "Слуга народа" летят в Давос. Его опубликовал на своей странице в Facebook политолог Виктор Уколов.

На фото сидят Давид Арахамия, депутаты "СН" Евгения Кравчук и Марина Бардина, депутат от "Голоса" Ярослав Железняк. В проходе стоит Юлия Клименко из "Голоса", а за ней советник премьер-министра Украины по вопросам внешней политики Светлана Залищук. Также в салоне председатель постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ Елизавета Ясько.

При этом ранее председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что он не направлял народных депутатов на ежегодное заседание и их поездки не будут оплачиваться из госбюджета.

"От Верховной Рады стараемся отправлять в командировку очень осторожно, исключительно НАТО, ПАСЕ. И все командировки происходят на 99% не за счет государственного бюджета Украины", - сказал Разумков.