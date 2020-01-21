Вандалы 19 января осквернили памятник жертвам Холокоста в Кривом Роге. Посольство США в Украине выразило обеспокоенность по этому поводу. Дипломаты надеются на тщательное и оперативное расследование ЧП полицией.

Об этом сказано в сообщении посольства 21 января на странице в Facebook в понедельник.

"Мы глубоко обеспокоены недавними новостями об акте вандализма над памятником жертвам Холокоста в Кривом Роге. Мы надеемся на тщательное и оперативное расследование, благодаря которому причастные к этому неприемлемому и тревожному действию будут привлечены к ответственности", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com

Напомним, 19 января неизвестные осквернили еврейскую школу и памятник жертвам Холокоста. Вандал разрисовывает забор еврейской школы в Кривом Роге. Он оставил на нем надпись "Путин х@ло", а также заляпал краской памятник жертвам Холокоста.

"По данному факту полиция открыла уголовное производство по ст.194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, а также задержания причастных к его совершению лиц", - сообщила полиции Днепропетровской области.

Свое возмущение инцидентом также высказал посол Израиля в Украине Джоэль Лион.

Также читайте о том, что Зеленский подтвердил визит в Израиль, несмотря на то, что ему не дадут слова на форуме по Холокосту.