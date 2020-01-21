В результате пневмонии, вызванной ранее неизвестным типом коронавируса, в китайском городе Ухань погибли 6 человек. Количество инфицированных достигло 258 человек. В свою очередь ученые из Гонконгского университета предполагают, что вирус уже поразил более 1300 человек и распространился на 20 городов Китайской Народной Республики.

Данными о возросшем количестве погибших поделился мэр Ухани Чжоу Сяньван, передает Reuters.

Кроме того, Управление здравоохранения восточной части провинции Чжэцзян Китая заявило, что по состоянию на полдень 21 января было подтверждено всего пять случаев заболевания новым коронавирусом.

Стоит отметить, что еще один случай заболевания был зафиксирован сегодня в Тайване. Там жертвой заболевания стала прибывшая из Ухани 55-летняя женщина. Сейчас пациентка находится под наблюдением врачей.

Ранее "Страна" подробно рассказывала о том, что известно о новом вирусе. Мы рассказали о его симптомах, а также коснулись темы дискуссий в мировом сообществе относительно заболевания.

Также мы сообщали, что во Всемирной организации здравоохранения назначили на среду созыв экстренного заседания чрезвычайного комитета организации.