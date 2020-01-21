Президент Беларуси Александр Лукашенко, который начал закупки норвежской нефти из-за провалившихся переговоров с Москвой, заявил, что готов закупать нефть по мировым ценам, чтобы проанализировать рентабельность реализации нефтепродуктов.

Об этом он сообщил в интервью госагентству БелТА.

По словам Лукашенко, в Беларуси должны на практике посмотреть, во что выльется альтернативный РФ импорт нефти. "А так братья с востока пугают, что это будет очень дорого. Мы также, не посчитав, не попробовав, думаем, что мы не справимся. Поэтому принято решение закупить, будь то азербайджанскую, саудовскую, норвежскую, американскую, - не важно какую, нефть, - по мировым ценам", - сказал Лукашенко.

Также Лукашенко добавил, что в полном объеме альтернативы нет поставкам российской нефти.

Напомним, Москва и Минск еще не договорились по поставкам российской нефти в Белоруссию.

Первый вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой сообщил, что правительство направило коммерческие предложения о покупке нефти в Украину, в Польшу, Казахстан, Азербайджан и страны Балтии.