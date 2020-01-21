Почти 20 побегов из мест лишения свободы было совершено в Украине в 2019 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ответ администрации Государственной уголовно-исполнительной службы Украины на информацтонный запрос.

"... в течение 2019 из мест лишения свободы, а именно с участков социальной реабилитации исправительных колоний совершено 18 побегов, из исправительных колоний минимального уровня безопасности с облегченными условиями содержания совершен 1 побег", - говорится в ответе.

В ответе говорится о том, что больше всего побегов было совершено из учреждений Винницкой области - 6. По 2 аналогичных случая произошли в местах лишения свободы Запорожской и Николаевской областей, по 1 случаю зафиксировано в учреждениях Житомирской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Полтавской, Сумской, Херсонской и Черкасской областей.

Также уточняется, что все сбежавшие были задержаны. "Побегов из-под стражи, с территории охраняемых зон, учреждений исполнения наказаний и следственных изоляторе ГУИС Украины в течение 2019 и текущего годов не допущено", - отмечается в сообщении.

Ранее "Страна" писала о том, что в Днепре сотрудники реабилитационного центра устроили охоту на сбежавших пациенток.

Также мы сообщали, что в Украине объявили в розыск сбежавшего гражданина России, которого везли на экстрадицию.