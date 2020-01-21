Добыча угля в Украине будет постоянно сокращаться из-за нерентабельности шахт. Шахтеры останутся без работы, поэтому дети шахтеров должны искать себя в другой сфере деятельности, чем родители.

Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель во время презентация проекта Концепции "зеленого" энергетического перехода Украины к 2050 году, передает УНН.

"Дети из шахтерских семей должны искать другой, возможно, более интересное и эффективное направление для обучения и возможной будущей работы. Ведь со временем такие технологии уходят в прошлое, а приходят более новые технологии. Мы понимаем, насколько это тяжелый социальный вопрос, как надо искать места работы в городах и городках, где единственным местом работы является шахта, вместе с тем, я думаю, что сама тенденция мировая говорит, что этот вид технологии (добыча угля - Ред.) будет в прошлом", - сказал Оржель.

Он также отметил, что значительное количество шахт будет закрываться именно из-за нерентабельности. "Конечно будет сокращаться. Это напрямую зависит от их рентабельности, ведь значительное количество из них - нерентабельны", - добавил министр.

Напомним, что добыча угля в Украине за шесть лет сократилась более чем в два раза.

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