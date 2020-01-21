Президентские указы Петра Порошенко и Владимира Зеленского в 2019 году в 6 раз больше украинцев лишили гражданства, чем предоставили разрешение на его получение. При этом чаще всего президентов о гражданстве просили россияне. Им дали 181 украинский паспорт.

Так, украинского гражданства по разным причинам были лишены 6466 человек в 2019 году, тогда как в течение этого же периода принято в украинское гражданство 1 090 лиц.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на ответы Государственной миграционной службы и Министерства иностранных дел.

Так, в течение 2019 года указами президента Украины прекращено гражданство Украины вследствие его потери 22 лицам. В частности, в январе-мае (при президентстве Петра Порошенко преимущественно) было прекращено гражданство 13 лиц, а с июня (при президентсве Зеленского) – 9 лиц.

Также из гражданства вышли почти 6 тысяч лиц. "В 2019 году указами президента Украины прекращено гражданство путем выхода из гражданства Украины в период с 1 января по 19 мая (при Порошенко) – 2 731 лица, в период с 20 мая (при Зеленском) – 3 255 лиц", - говорится в ответе МИДа.

По международным соглашениям об упрощенном порядке смены гражданства с Беларусью, Таджикистаном и Киргизией в 2019 году было прекращено гражданство 471 украинца.

Как сообщала "Страна", президент Украины Владимир Зеленский предложил читать присягу вступающим в украинское гражданство.

Также стало известно, что Россия дала гражданство РФ почти 200 тысячам жителей Донбасса.