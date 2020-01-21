Президент США Дональд Трамп выступил на открывающем заседании Всемирного экономического форму в Давосе. По ее итогам модератор назвал речь политика "инъекцией оптимизма".

Выступление Трампа было похоже на уже программную предвыборную речь в стиле ранее использованного слогана "Make America great again" ("Сделаем Америку снова великой"). И, судя по риторике американского лидера, он уверен, что ему удалось вернуть США былое величие.

Дональд Трамп заявил, что никак не мог понять, "почему мы так много отдаем другим странам". По его словам, именно поэтому он баллотировался в президенты и его избрали. На данный момент, уверен президент США, проблем уже нет.

"У нас были сложности во взаимоотношениях с Китаем, но сейчас они прекрасные. Двести, а, может, даже триста миллиардов долларов мы сможем заработать. При этом наши тарифы (пошлины, - Ред.) для Китая останутся неизменными во втором этапе переговоров", - сказал Трамп.

Также Трамп заявил, что заключены новые торговые соглашения с Японией. Озвучил он и ближайшие планы американцев: "Уверены, что подпишем торговое соглашение с новым замечательным премьер-министром Британии".

Что касается природных ресурсов США, их Трамп назвав "колоссальным успехом".

Американский лидер отметил, что граждане США тратят на оплату электроэнергии на пятьсот долларов меньше в год, чем жители Европы. При этом, уверен Трамп, США стоит на пороге неограниченных запасов электроэнергии. Благодаря этому, нет необходимости покупать ее у вражеских государств.

Дональд Трамп добавил, что при этом в США самый чистый воздух и питьевая вода на земле. И пообещал, что в рамках мировой экологической акции американцы высадят один триллион деревьев.

В завершении выступления Трамп вспомнил о сгоревшем в минувшем году соборе Нотр-Дам-де-Пари. Он выразил слова радости, что храм будет полностью восстановлен и продолжит работать для людей.

Видео: YouTube/Телеканал Прямий

В общем, если резюмировать речь Трампа, мысль такова. Никаких глобальных решений нет. Каждая страна должна брать пример с Америки и заниматься собой, развивать себя, что возможно только посредством обращения к нуждам собственных граждан. И тогда раскрепощенные и вдохновленные люди станут решать любые проблемы за счет частной инициативы и предпринимательства. А пугать последствиями человеческой деятельности хватит, чушь это все, которую мы много раз уже слышали.

Как отмечает Телеграм-канал "Политика Страны", речь Трампа была заряжена американским национальным эгоизмом, что может стать уроком для других государств.

"В первую очередь и всегда - только интересы своей страны. И в общем-то хорошо, что Трамп так откровенно говорит. Потому что так было всегда. Но просто раньше это любили упаковывать в рассуждения о "европейских (западных) ценностях", ради которых другим странам предлагали корректировать свою политику", - говорится в сообщении.

Теперь же все говорится в открытую, что позволит каждому сделать свои выводы.

Напомним, Всемирный экономический форум – это швейцарская неправительственная организация, которая раз в год, в январе, проводит встречи в Давосе. Первая такая встреча состоялась в 1971 году. В этом году форум в Давосе пройдет 21-24 января. В нем примут участие представителя 118 стран.

Как сообщалось, в Давосе выступила экоактивистка Грета Тунберг. Она раскритиковала мировых лидеров и СМИ за нежелание решать климатические проблемы.

Также мы писали, что от Украины на форуме в Давосе выступят 7 спикеров.