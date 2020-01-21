В Киеве в здании ЦИК после дежурства обнаружили убитым молодого охранника, работавшего в Управлении госохраны. Трагедия произошла на площади Леси Украинки, предварительная версия - самоубийство.

Как сообщает "Информатор", погибшего звали Ярослав Розумняк. Ему было 25 лет и в тот роковой вечер он нес дежурство в здании ЦИК. Его обнаружили в 18:20 с огнестрельным ранением в голове. Подробности устанавливают следователи УГО и Госбюро расследований.

По данным "Страны", парень скончался на месте после огнестрельного выстрела в голову. Рядом с ним обнаружили и табельный пистолет. Регистрировать уголовное производство будут по ч.1 ст.115 УК Украины (умышленное убийство). Предсмертной записки пока не нашли. Правоохранители отрабатывают несколько версий случившегося: суицид на почве личных отношений, бытовых неурядиц в семье либо проблем по службе и самопроизвольный выстрел при неосторожном обращении с оружием.

Как писала "Страна", в ГБР уже назвали оружие, из которого застрелился охранник ЦИК. Это пистолет Макарова.

Напомним, в Управлении госохраны подтвердили самоубийство сотрудника в здании ЦИК.