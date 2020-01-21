В Офисе генерального прокурора попросили суд взять под стражу помощника бывшего нардепа Николая Паламарчука (БПП) Игоря Павловского, который подозревается в причастности к убийству активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом во вторник, 21 января, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, передают Украинские Новости.

"Прокуроры будут ходатайствовать об избрании меры пресечения (Павловскому) в виде содержания под стражей", - сообщила пресс-служба.

Суд рассмотрит меру пресечения Павловскому сегодня.

Напомним, Екатерину Гандхюк облили концентрированной серной кислотой 31 июля 2018 года в Херсоне. Врачи три месяца боролись за жизнь Екатерины, но спасти ее не удалось - 4 ноября 2019 года Гандзюк скончалась. 11 февраля председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру сообщили о подозрении в организации убийства Екатерины Гандзюк. 15 февраля Шевченковский районный суд Киева арестовал Мангера. Тогда же он вышел из СИЗО, заплатив залог в 2,5 млн гривен. Спустя время на него надели электронный браслет.

Как писала "Страна", правоохранители задержали экс-помощника депутата от БПП 20 января. Офис генерального прокурора и Служба безопасности Украины провели ряд обысков в уголовном производстве об убийстве Екатерины Гандзюк.