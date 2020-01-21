51% американцев считает, что Сенат должен поддержать импичмент президента Дональда Трампа. Такие данные указаны в результатах национального телефонного опроса SSRS, который стал первым крупным исследованием с тех пор, как статьи об импичменте были отправлены в Сенат. Об этом сообщает CNN.

Уточняется, что 45% опрошенных считают, что Сенат должен проголосовать против. А 69% американцев уверены, что Сенат должен включить показания новых свидетелей, которые не давали показаний во время расследования импичмента Палатой представителей.

Также это исследование стало первым серьезным опросом после Этого, как бизнесмен Лев Парнас, партнер адвоката Трампа Руди Джулиани, обвинил Трампа в давлении на Украину.

Напомним, 19 декабря Палата представителей проголосовала за две статьи обвинений по делу об импичменте Трампа. 45-го президента США обвинили в злоупотреблении властью путем привлечения иностранного правительства для преследования политического оппонента и препятствовании Конгрессу в его расследовании.

Ранее "Страна" писала о том, что Трамп потребовал от Сената поскорее закрыть процесс об импичменте.

Также мы сообщали, что у Трампа решили бороться с женщинами, которые приезжают рожать в США ради гражданства детей.