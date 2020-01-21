Министерство цифровой трансформации опубликовало первые выпуски образовательного веб-сериала, с помощью которого планируется научить пользоваться интернетом 6 миллионов украинцев.

Так, в первой серии первого сезона, который был снят при участии украинской кинозвезды Ольги Сумской, речь идет об основных направлениях обучения цифровой грамотности.

Видео: YouTube/ Дія

Также в проекте поучаствовали телеведущая канала "СТБ" Надежда Матвеева, победитель шоу "Рассмеши комика" и участник студии "Квартал 95" Руслан Ханумак, учитель истории Николай Попадюк, телеведущая Мария Ефросинина и другие. После просмотра каждой серии пользователям предлагается пройти тест, чтобы проверить свои знания.

По окончанию обучения, в рамках которого украинцы обретут навыки пользования поисковыми системами, онлайн-инструментами для образования и социальными сетями, "выпускники" получат сертификат.

Видео: YouTube/ Дія

Ранее в министерстве заявили, что до 30 января образовательная система будет работать в тестовом режиме, после чего произойдет официальная презентация проекта.

Ранее "Страна" сообщала, что на портале электронных петиций сайта президента появилось обращение к Владимиру Зеленскому с просьбой возобновить в Украине работу российских сайтов. В частности речь идет о ресурсах vk.com, yandex.ru и mail.ru.

Также мы писали, что Государственная налоговая служба Украины запустила в тестовом режиме новый бесплатный сервис, который позволит украинцам пользоваться услугами налоговой онлайн.