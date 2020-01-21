В Давосе состоялось открытие 50-го Всемирного экономического форума, на котором шведская экоактивистка Грета Тунберг раскритиковала мировых лидеров за то, что им не хватает времени для решения чрезвычайных ситуаций, связанных с изменением климата.

17-летняя активистка также выразила недовольство и деятельностью СМИ, которые, по ее словам, игнорируют информацию о выбросах углекислого газа в атмосферу. Именно поэтому Тунберг не наблюдает каких-либо изменений в общей ситуации с окружающей средой. Полная запись выступления Тунберг опубликована на YouTube-канале Bloomberg Markets and Finance.

"Климат и окружающая среда - горячая тема для обсуждений, и во многом благодаря тому, что молодые люди подталкивают к этим дискуссиям. Но если вы посмотрите на это под другим углом, то увидите, что почти ничего не было сделано, поскольку глобальные выбросы CO2 не сократились", - сказала активистка.

В своем докладе Грета ссылается на данные, опубликованные Межправительственной группой экспертов по вопросам изменения климата от 2018 года. Там указано, что глобальная температура может повыситься до уровня ниже 1,5% с вероятностью в 67%.

По словам Греты, журналисты игнорируют данные о выбросах углекислого газа в атмосферу и последствия в виде изменения климата. "Почему так важен показатель повышения температуры на 1,5 градуса Цельсия? Потому что даже при повышении на 1 градус люди умирают от климатических изменений. В этом состоит задача всей науки - предотвратить дестабилизацию климата… Каждая доля градуса важна", - рассуждала Тунберг.

"С прошлого лета я повторяю эти цифры снова и снова. Но, честно говоря, я не видела, чтобы хотя бы кто-то из СМИ или персонально попытался их озвучить. Я знаю, что вы не хотите об этом слышать или говорить, но я продолжу, пока вы не захотите начать это делать", - пригрозила она.

В то же время она призналась, что "не может пожаловаться на то, что ее не слышат". "Меня всегда слышат. Но проблема в том, что голоса ученых и молодого поколения не находятся в центре дискуссии", - считает она.

Тунберг подчеркнула, что и дальше "будет говорить на языке цифр, пока мировое сообщество не сделаете должных выводов".

Напомним, Грета Тунберг стала известна с августа 2018 года, когда объявила первую школьную забастовку за сохранение климата под зданием парламента Швеции.

Уже 23 сентября Тунберг выступила с эмоциональной речью на саммите ООН, который был посвящен борьбе с изменениями климата. Она обвинила лидеров государств в бездействии и отобранном у нее детстве. По ее словам, целые экосистемы вымирают и решать эти серьезные проблемы при таком отношении к ним современных политиков придется уже ее поколению.

Президент РФ Владимир Путин также прокомментировал выступление активистки Греты Тунберг на саммите по климату в ООН. "Никто Грете не объяснил, что современный мир сложен и многообразен и люди в Африке либо во многих азиатских странах хотят жить на таком же уровне достатка, как и в Швеции", - отметил Путин. Он добавил, что недопустимо использовать детей и подростков даже для достижения благородных целей.