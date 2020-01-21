Председатель Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко издал приказ о создании комиссии по отбору советников по приватизации публичного акционерного общества "Центрэнерго". Об этом рассказали в пресс-службе фонда.

В сообщении фонда говорится о том, что в ближайшее время стартует подготовка к приватизации следующих гособъектов: "В феврале будут запущены процедуры подготовки к приватизации ряда следующих объектов "большой приватизации".

В пресс-службе отметили, что для анализа состояния дел "Центрэнерго" в 2019 году руководство Фонда привлекло аудиторскую компанию "с безупречной репутацией". В Фонде госимущества добавили, что недавно была проведена смена членов наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго". Дополнительно Сенниченко издал приказ о проведении конкурса на должность руководителя компании.

Сенниченко пообещал, что перечисленные меры были приняты для обеспечения прозрачной и конкурентной приватизации "Центрэнерго". Также в Фонде заявили, что руководство преследует цель полного выполнения заложенных в бюджет этого года планов по поводу поступлений от приватизации государственных объектов.

"Этот шаг предпринят в рамках общей политики ФГИУ по ликвидации коррупционных схем на государственных предприятиях и привлечение стратегических инвесторов в отечественную экономику", - отметили в фонде.

Напомним, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил в ноябре прошлого года, что компания ПАО "Центрэнерго" находится в приоритетном списке Кабмина относительно "большой" приватизации.

Ранее "Страна" сообщала, что заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив заявила, что приватизация госпакета акций ПАО "Центрэнерго" возможна в течение нескольких лет.