В центре Харькова иностранный студент за рулем "еробляхи" (Mazda на литовских номерах) протаранил авто депутата горсовета Игоря Черняка. Инцидент произошел на проспекте Науки вечером 20 января. В результате столкновения припаркованный автомобиль Hyundai Tucson развернуло на 180 градусов и он получил существенные повреждения. Об этом на своей странице в соцсети написал владелец пострадавшего авто.



"Въехала "евробляха". За рулем - студент из Египта. Страховки - нет. Ничего - нет. Въехал в машину - повезло! В машине - никого не было. Тоже - повезло! И рядом - снова никого не было. Повезло, что никого не было вокруг! Кроме - самой машины", - говорится в сообщении.

Также депутат уточнил, что студент из Египта учится в Харьковском национальном университете радиоэлектроники.

"Предпоследний курс. Почти медалист. Он настолько проникся своей виной, что даже не согласился оплатить эвакуатор для нашей машины на ближайшую СТО. Мол, не до того ему! Не говоря уже о ущербе", - пожаловался Игорь Черняк и добавил, что, вероятно, его машина восстановлению уже не подлежит, а причины аварии устанавливаются.

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