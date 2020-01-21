На стартующем сегодня 50-м Всемирном экономическом форуме в Давос от Украины выступят 7 представителей, включая президента Украины Владимира Зеленского и главу МИД Вадима Пристайко.

Соответствующий список участников форума опубликован на официальном сайте ВЭФ.

Всего в списке представлено 2784 участника от разных стран. Семеро из них будут представлять Украину:

1. Алексей Пертин, генеральный директор компании "Смарт-Холдинг".

2. Максим Тимченко, генеральный директор ДТЭК

3. Владимир Зеленский, президент Украины

4. Вадим Пристайко, министр иностранных дел Украины

5. Вадим Новинский, председатель Правления компании Смарт-Холдинг

6. Виктор Пинчук, учредитель EastOne Group

7. Дарья Каленюк, исполнительный директор Центра противодействия коррупции

Также, по информации Интерафакс-Украина, на форум в качестве гостей прибудут более 20 народных депутатов. Как сообщили в понедельник в пресс-службе фракции партии "Слуга народа", от их фракции поедет на форум 17 парламентариев.

Согласно информации, в Давос на форум едут глава фракции Давид Арахамия, его первый заместитель Александр Корниенко, заместитель главы фракции Евгения Кравчук, депутаты Елизавета Ясько, Святослав Юраш, Дмитрий Наталуха, Марина Бардина, Роксолана Пидласа, Юлия Овчинникова и другие.

Как рассказали агентству в "Голосе", на Давосский экономический форум едут и депутаты одноименной фракции. Во фракции подчеркнули, что "фракция никого не делегировала, и это было их (депутатов – Ред.) собственное решение". В остальных депутатских группах и фракциях украинского парламента пока не сообщили о том, едут ли их представители на форум в Давос.

По словам председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, он не направлял народных депутатов на ежегодное заседание Всемирного экономического форума в Давосе и их поездки не будут оплачиваться из госбюджета. Об этом он рассказал в эфире "Свободы слова" на ICTV.

"В первую очередь я смотрю, когда (чтобы это не была сессия), куда и за счет чего. От Верховной Рады стараемся отправлять в командировку очень осторожно, исключительно НАТО, ПАСЕ. И все командировки происходят на 99% не за счет государственного бюджета Украины. Так же и посещение Давоса народными депутатами не будет стоить гражданам нашего государства ни гривны", - сказал Разумков.

Напомним, Всемирный экономический форум – это швейцарская неправительственная организация, которая раз в год, в январе, проводит встречи в Давосе. Первая такая встреча состоялась в 1971 году. В этом году форум в Давосе пройдет 21-24 января. В нем примут участие представителя 118 стран.

Ранее был опубликован список всех участников Всемирного экономического форума в Давосе.

Также мы писали, что вслед за Зеленским объявил о поездке в Давос и Трамп.