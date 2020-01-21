В Нидерландах украинца задержали по подозрению в жестоком обращении с малолетней дочерью. Инцидент произошел неподалеку от Амстердама в аэропорту "Схипхол". Об этом сообщается на странице полиции Нидерландов в Facebook.

"47-летнего украинца подозревают в жестоком обращении с дочерью на борту самолета. Мужчина был задержан", - говорится в сообщении.

В сообщении уточняется, что отец был задержан после прибытия самолета из Бразилии в местный аэропорт "Схипхол", что в Амстердаме. После этого 3-летнюю девочку, дочь обвиняемого, отправили в специальное учреждение, занимающееся защитой детей.

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