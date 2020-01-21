Пятый президент Украины Петр Порошенко не пришел на допрос в Государственное бюро расследований 21 января, потому что не получил повестку на эту дату. Однако он планирует посетить бюро 24 января. Об этом сообщил адвокат Порошенко Игорь Головань, передает Украинская Правда.

Адвокат заявил, что на сайте бюро есть повестки на 24 января, а не на 21-е. "Сегодня Порошенко не пришел, потому что не было вызова. Но вчера он сам пришел, чтобы получить повестки и чтобы все было по закону. Получил повестку на 24 января и придет свидетельствовать 24 января", - рассказал Головань

Также защитник Порошенко отметил, что повестка о вызове на допрос может направляться не менее чем за 3 дня до допроса. Поэтому, по его словам, Порошенко не могли вызвать на допрос 21 января.

Головань отметил, что в ГБР часто делают "какие-то незаконные вещи" - например, присылают документы через месенджер WhatsApp.

Ранее, 18 января, на странице ГБР в Facebook было опубликовано сообщение о вызове Порошенко на два допроса, 21 и 24 января.

Сегодня начальник отделения центрального аппарата Государственного бюро расследований Олег Корецкий заявил что в ведомстве готовятся к принудительному приводу бывшего президента Петра Порошенко на допрос.

Также "Страна" писала, что экс-президент Украины Петр Порошенко подозревается в государственной измене из-за подписанных соглашений в Минске в 2015 году.