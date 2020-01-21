В Нацполиции и МВД отказались предоставить информацию об автомате АК-74, которое появилось в руках у экс-нардепа Татьяны Черновол в серии провокационных видео в красном платье. В Департаменте превентивной деятельности Нацполиции отказ аргументировали тем, что не знают, кто такая Татьяна Черновол.

Об этом сообщают журналисты "Украинских новостей".

Первостепенной причиной, по которым представители Нацполиции отказались предоставить интересующую информацию об оружии, назвали тот факт, что в редакционном запросе "отсутствовали необходимые данные, которые дают возможность идентифицировать физическое лицо, касательно которого делается запрос…". Однако, в самом тексте редакционного запроса было четко сказано, что запрашиваемая информация касается экс-нардепа Татьяны Черновол, которая в поиске по официальному порталу Верховной Рады Украины является уникальны парламентарием за все созывы ВРУ.

Кроме того, в ответе на редакционный запрос в Нацполиции отказались предоставлять ифнормацию о возможном правомерном владении Черновол боевым автоматическим оружием, сославшись на законодательные положения о защите персональных дачных физического лица.

Напомним, по словам самой Черновол, автомат Калашникова ей подарил ее покойным муж - Николай Березовой - перед смертью на Донбассе. А глава МВД Арсен Аваков разрешил ей легализовать оружие.

Как сообщала "Страна", первое видео Татьяна Черновол опубликовала накануне встречи Нормандской четверки. Тогда она призывала выйти всех на Майдан против капитуляции. На автомате, который она держит в кадре, видна нацарапанная надпись "За Украину".

Ранее уполномоченная по правам человека в 2015-м получила наградное оружие от Авакова.