Супруга британского принца Гарри Меган Маркл была замечена на прогулке вместе с 8-месячным сыном в канадском Ванкувере, где семейная пара пытается начать новую жизнь без королевских титулов.

Во время прогулки Меган запечатлели на фото, которые быстро разлетелись по соцсетям. На фото видно, что молодая мама прогуливается с сыном, который расположился в кенгру. Кроме того, Меган Маркл веедет на поводке двоих собак - лабрадора Оза и бигля Гая. По данным СМИ, все происходило в Horth Hill Regional Park.

От обычных посетителей парка Меган Маркл отличалась наличием двух телохранителей, следующих за ней по пятам.

Фото: instagram.com

Ранее "Страна" писала о том, что в обмен на свою самостоятельность принц Гарри и Меган Маркл потеряют королевские титулы и должны выплатить 2,4 млн фунтов.

Также мы сообщали, что Меган Маркл отказалась участвовать в семейных переговорах с королевой Елизаветой II.